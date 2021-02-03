開季戰績慘淡的巫師，雖然隊內有狀態火熱的比爾，不過球隊要取勝依然非常困難，外界就將矛頭直指向由火箭來投的新兵韋斯卜克，認為韋少每場雖可交出亮眼的數據，不過場均失誤次數亦多，因此被指加盟新東家後一心只為刷個人數據，導致巫師看似進攻火力足，但實際卻是效率奇差的情況出現。

韋少在周二不敵拓荒者一戰又交出三雙數據，他在今季場均得分達20.6 分，籃板以及助攻分別有9.6個及9.5 次接近三雙，個人表現而言無疑是球星級。然而韋少過度依賴中距離出手但命中率不高，就令到球隊的進攻效率低下。今季韋少每場賽事的出手次數不到20次，命中率只有四成多點，而且水準相當飄忽；以上月初對陣塞爾特人一戰為例，韋少全場出手16次不過僅得4中，最致命的是失誤極多，周二比賽又添四次下，今季平均每場失誤達4.8次，屬聯盟最高。

韋少認為自己初來甫到，尚未達到最佳狀態：「我各方面都未有達到應有的水平，我必須要做得更好。我現在上場時間有限制，所以不能長時間打比賽，有時候也找不到比賽節奏，但我一定會打得更好。我不愛找藉口，只要站上球場，我就需要做好比賽準備。」

文：王杰

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