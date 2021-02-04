足總周四進行例行董事會，會後主席貝鈞奇表示，各方已同意取消高級組銀牌及足總盃兩項盃賽，聯賽亦有機會回復雙循環，明日將發信到民政事務局再爭復賽；另外，足總去年被審計署批評後，已決定聘請顧問公司改善會內運作。

今日進行兩個月一次的董事會例會，歷時逾四小時。會後貝鈞奇表示，董事會已通過爭取初六（17日）復賽，明日會向民政事務正式發信，「球隊已復操，上次球會已同意操練兩周即可比賽，故爭取初六或七可落場比賽。」他表示，今次向政府提出的條件與去年九月復賽時相若，比賽場地料會集中在將軍澳運動場、旺角大球場、香港大球場和小西灣運動場四個球場。

因要爭取六月完季，解決各隊與球員合約問題，對於銀牌與足總盃兩項盃賽，各方「已有共識會取消」，貝鈞奇說：「最快初六復賽的話，要六月完成賽事，要趕時間。進行中的菁英盃會繼續。」他更指出，本來今季港超聯改踢三循環，亦有機會回復雙循環。各隊將不符亞洲足協一季至少27場比賽的規定，貝鈞奇指，將向亞洲足協報告，料疫情下不會受到懲罰；而所有亞洲賽席位，將會由聯賽排名決定。

另外，傑志、東方龍獅及理文將出戰亞洲賽，足總將提出協辦亞冠盃和亞協盃分組賽，貝鈞奇指：「要爭取球場開放之餘，亦要視檢疫措施，但今日已通過支持球會爭取，希望在香港辦賽事。」他亦指出，希望原定在三月的兩場港足世盃外賽事，改於六月本地賽事完季後進行，免因港足比賽作客隔離而令本地賽球季大受影響。

足總去年被審計署批評管治不力，貝鈞奇今日亦表示，原行政總裁薛基輔離任後，曾有人應徵此職，但非理想人選，不介意再請擸頭公司，花較多時間去找合適人選；足總亦已通過將聘請顧問公司，改善內部運作。

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