南美洲代表彭美拉斯是今屆世冠盃最遲獲得參賽資格的球隊，他們在上周才於同樣延期上演的南美自由盃決賽1:0險勝山度士，獲世冠盃入場券。彭美拉斯的主力除了有菲臘比美路和雷斯阿祖安奴這些曾在歐洲打拼的球員外，20歲中場加比爾文連奴更是球壇的明日之星。

37歲中場老將菲臘比美路是目前彭美拉斯的隊長，他曾征戰意甲多年，曾效力祖雲達斯和國際米蘭等，其後效力加拉塔沙雷更為球隊贏下三次土超冠軍。作為球隊領袖的他，多年的大賽經驗絕對有助球隊在世冠盃的發揮。除了菲臘比美路，球隊的前鋒雷斯阿祖安奴亦曾在意甲搵食，這位巴西前鋒曾效力AC米蘭，如今33歲仍是球隊的可靠射手，今季巴甲貢獻10球3助攻，於自由盃更7場入5球。

而彭美拉斯的年輕球員亦極具潛質，20歲的巴西中場加比爾文連奴上季由U20升上一隊，現在已成為球隊正選主力，中場出身的他更可出任右翼和右閘位置，可塑性極高。去年11月，20歲的他就首次入選巴西國家隊，有指皇家馬德里都對他非常感興趣。

文：港生

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