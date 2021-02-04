東京奧運暨殘奧會組織委員會會長森喜朗，周三在評論日本奧委會（JOC）要將女性理事比例提高到40%的目標時說「女性多的理事會，將會浪費時間」，言論涉及性別歧視而惹起爭議。83歲的森喜朗周四出席記者會為事件道歉，表示撤回自己的言論但不會就今次事件請辭。

日本放送協會（NHK）及共同社等日本傳媒報導，日本奧委員會周三下午召開網上理事會會議，共有51人出席，會中報告6月將進行改選，目標是為提高女性理事比例到40%以上，惟83歲的日本前首相森喜朗發言時表示，雖然文科省一直要求增加女性理事，「但女性多的理事會將會浪費時間」。

曾擔任日本欖球協會會長及名譽會長的森喜朗舉例說，日本欖球協會增加女性理事，開理事會用了多一倍時間。他指女性競爭意識很強，「有人舉手發言就認為自己也應該發言，結果所有人都發言」，所以增加女性理事人數時必須限制發言時間，否則一直說不完很令人困擾。

全日本柔道聯盟評議員、1992年巴塞隆拿奧運女子柔道52公斤級銀牌選手溝口紀子在網上發文反駁森喜朗，表示會議時間太長並非女性理事人數問題，並指出過去柔道聯盟的高層都是以男性為主的「Yes man」，比起遵守法律更重視組織的慣例與人際關係，造成對選拔選手不公及濫用公費等管理問題。溝口說，為了避免再次發生這些問題，體育界的團體實踐治理守則，JOC設定要讓女性理事達到4成的目標，是為了讓會議確實發揮功能。森喜朗身為東奧組委會的領導人，應設法消除性別偏見和實踐奧運哲學。

森喜朗周四在記者會上試圖為自己解畫，他首先是道歉，其後被問到指女性理事在會議中會發言太多有甚麼理據時表示︰「我最近並沒有與女性交談太多，所以我不知道。」

據《每日新聞》周四較早時候曾報道，森喜朗表示自己可能要為輕率的言論承擔責任︰「如果要求我辭職的聲音更大，我也許不得不辭職。」他並透露，自己遭到了家中女性成員譴責。《每日新聞》引述森喜朗說︰「昨晚我被太太責罵，她說『你又再說了些很壞的話，是嗎？我將會再受苦，因為你與女性對立。今早我的女兒和孫女兒亦責罵了我。』」

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