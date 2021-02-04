由前利物浦隊長謝拉特帶領的蘇超球隊格拉斯哥流浪，今季於蘇超非常強勢，至今依然未嘗一敗。周三格流於主場以1:0小勝聖莊士東後，在積分榜已經領先少賽兩場的些路迪17分，而且謝拉特亦收穫執教格流的第100場勝仗，假如謝拉特能夠帶領球隊再贏六場的話，就能夠提早於蘇超封王。

2018年夏天上任成為蘇格蘭傳統勁旅格流的領隊後，謝拉特雖然連續兩季飲恨亞軍，不過直至今季終於做出一番好成績。周三對陣聖莊士東一仗，為謝拉特執教流浪以來，帶隊參加的第152場比賽，最終球隊靠着中場伊亞尼斯赫傑一箭定江山，以1:0小勝對手保持今季聯賽不敗走勢，同時這場比賽亦成為謝拉特領軍第100場勝仗，這名前紅軍名宿執教格流的勝率更高達65%。

現時格流以24勝3和的不敗戰績排在蘇超榜首，領先些路迪多達17分，假如格流與些路迪接下來六場也全勝的話，謝拉特仍然能夠提早在3月取得執教生涯以及格流近十年來首個聯賽冠軍，同時終止些路迪蘇超十連霸的美夢。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！