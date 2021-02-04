西甲球會馬德里體育會宣佈，冬季轉會窗來投的法國前鋒穆沙迪比利，在本周進行的病毒檢測中呈陽性反應，他需要進行家居隔離，而迪比利已經是馬體會本周內第四位確診的球員。

武漢肺炎在西甲榜首馬體會的隊中，確診數字不斷上升，繼前鋒恩歷克卡拉斯高和後衞馬里奧靴莫素在5天前確診外，周三葡萄牙前鋒祖奧菲歷斯檢測亦呈陽性反應。球隊隨即按照賽會的指引再為球員進行檢測，結果周四發現迪比利的檢測同樣呈陽性反應，24歲的他目前正在家居進行格離。

穆沙迪比利上月剛從法甲球會里昂以借用方式加盟馬體會，頂替迪亞高哥斯達的空缺，季尾馬體會更可以3,350萬歐元的價錢買斷此子。不過，目前24歲的他仍未為馬體會上陣過，原本預計馬體會周一主場迎戰切爾達的賽事此子有望上演地標，但目前因肺炎關係要再推遲。

目前馬德里體育會以19場50場排在榜首，少打一場的情況下領先第2和第3位的巴塞隆拿及皇家馬德里10分，不過，如今球隊受武肺侵襲，未知會否影響球隊未來的表現。

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