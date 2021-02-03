開季表現令人大跌眼鏡的除了巫師，還有18/19球季總冠軍速龍和近季處於東岸中游的活塞，速龍失去一對內線孖寶後，防守即出現漏洞，幸近況已見回穩；至於活塞表現更不似預期，沉淪在東岸底部與巫師成為難兄難弟。

速龍上季即使有尼納特轉投快艇，但冠軍班底仍能保持水準，以東岸二號種籽身份殺入季後賽。不過今季速龍失去雙塔，曾當選年度最佳防守球員的馬克加素（Marc Gasol）和中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）轉投湖人和快艇，籃下防守由貝尼斯（Aron Baynes）和保查（Chris Boucher）築起，惟前者無建樹跌出輪換陣容，季初戰績兵敗如山倒。速龍近期終見回升，周二作客魔術，在尹維特（Fred VanVleet）打破球會史上單場個人最高得分紀錄54分下，以123:108贏波，暫升上東岸第九位。

活塞隊內有兩位狀元級人馬比歷克格芬（Blake Griffin）和戴歷路斯（Derrick Rose），惟二人經歷重創後已成過氣球星，球隊目前得勝率不足三成。當年入樽賽能跳過一輛汽車的格芬，受傷後已失去昔日野性，回想他在2010年出道至2017年於快艇的巔峯時期，禁區攻勢佔了其總投籃30至40%，幾乎沒有三分投籃。惟自轉投活塞後，加上膝傷，現時已主攻外圍，今季每場三分起手次數2.1至6.4球，但場均只得12.4分和5.6籃板，2項數據更是生涯新低和第2低。

文：華弟