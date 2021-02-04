冬季轉會窗其中一個焦點為曼聯中場連格被外借至韋斯咸，這位被球迷戲謔為「連美斯」的前國腳今季未為紅魔於英超上陣過，但加盟槌仔幫首仗已經擔正更成功梅開二度，可謂一吐烏氣。賽後連格就指自己為可以得到更到上陣機會而感到興奮，所以由熱身開始已經面帶笑容，自己亦非常享受落場比賽的時光。

周三一戰連格首次為韋斯咸上陣，亦為他今季首次於英超上陣，結果兩次接應隊友米查利安東尼奧的傳送射入兩球，助球隊3:1擊敗阿士東維拉。連格成為繼名宿杜李華冼佳亞之後，第二位加盟韋斯咸首次上陣就梅開二度的球員，這位28歲中場上一次於英超賽場梅開二度，已經是2018年12月尾對卡迪夫城的比賽。有趣的是，當場比賽正是蘇斯克查上任曼聯看守領隊的第一戰。

經歷完美的地標，賽後連格就表示自己由熱身開始已經難掩興奮之情，「我獲得正選，梅開二度而且助球隊全取三分，我由熱身開始到比賽期間一直微笑。我等待這個時間太久了，來到這裡我希望得到更多上陣時間，我非常享受上落場比賽的時光。」

射入第二球之後，連格再次展示其強烈表現慾，在鏡頭面前風騷大show舞技慶祝，成為賽後談論焦點。大部份曼聯球迷在網上都對連格踢出表現感到高興，更有球迷誇張地表示「G.O.A.T（永恆最佳）」終於回歸。

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