熱刺周日在英超以0:1不敵白禮頓而連輸第二場後，有曼聯球迷在報章刊登全版廣告，多謝熱刺領隊摩連奴讓他贏得5,000鎊（約53,000港元），趁機會對這名前曼聯領隊嘲諷一番，似乎對於這位前度紅魔主帥，昔日無法助曼聯重上高峰仍懷有相當大的恨意。

來自印度的29歲曼聯球迷艾路拿（Sahlil Arora），在剛過去的周末向當地博彩公司下注熱刺作客白禮頓的比賽，投注在客軍身上，結果藉李安度杜沙特一箭定江山助艾路拿贏得5,000鎊。這名魔迷獲得派彩後，決定在報章刊登全版廣告向嘲諷摩連奴，而有關廣告更是刊登在倫敦當地一份報章Enfield Independent，以確保摩佬會留意到。

該則廣告上有一個獎盃的圖片，獎盃之下一張的訊息寫道︰「親愛的荷西，這廣告是以我由熱刺輸給白禮頓之役贏得的5,000鎊所支付。這是一個特別的獎盃，要向你說感謝」，而在署名來自印度新德里的Sahlil Arora後，他再補充︰「這也許是你今季贏到的唯一獎盃。」

艾路拿對Enfield Independent表示︰「我投注比賽贏了5,000鎊，我想表示感謝，我肯定摩連奴和伙伴們在訓練後會拿起一份Enfield Independent，而當他們那樣做時，那裏有一個獎盃要說多謝，期望它能進駐他們空的獎盃櫃。」

熱刺12月時曾排在英超榜首， 但最近跌至聯賽榜第七位，周四迎戰多賽一場同得33分的車路士，熱刺如繼續近期頹勢或進一步下跌至第八位。

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