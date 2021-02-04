周三NBA常規賽東、西岸二哥分途出擊，其中西岸二哥快艇周二雖然以4分之差不敵網隊，但背靠背第二戰鬥騎士有保羅佐治（Paul George，PG）轟入36分，加上尼納特（Kawhi Leonard）射入24分，雙星聯入攻入60分之下，以121:99炒騎士重返勝軌。

今仗快艇兩大天王首節已經雙雙攻入10分，一度助球隊拉開雙位數分差，不過第二節騎士奮力反撲，更一度反超對手，可惜最終仍以3分落後完半場。不過騎士第三節開首有長達近3分半鐘一分未入，逐步被快艇拉開分差。而且快艇今仗全隊外投手感火熱，合計射入多達20個三分球，命中率高達58.8%，其中PG個人射入今季新高的8個三分，對比周二對網隊時的命中率大有改善，個人射36分之下助快艇以22分之差擊敗騎士，以勝利完結六場作客之旅。

而東岸二哥同日就出戰溜馬，球隊在「字母哥」安迪度甘寶（Giannis Antetokounmpo）帶領之下攻力強勁，三節過後已經狂轟106分，字母哥不論運動戰投射以及罰球命中率亦極高，僅打31分鐘就交出21分、10助攻，14籃板的「大三元」，為生涯的第21次大三元，亦領公鹿以130:110炒溜馬。不過同日76人有艾比迪（Joel Embiid）回歸攻入全最高34分擊敗黃蜂下，公鹿只能繼續穩守東岸次席。

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