原定於今個月初展開的澳洲網球公開賽，早前一共960名球員、教練及裁判才經過為期兩周的隔離檢疫後獲准外出。不過據BBC報道，其中一間墨爾本酒店的員工在病毒檢測結果呈陽性之後，將會有500至600名澳網球員、官方人員以及後勤人員需要再度進行隔離。

報道指，維多利亞州州長安德魯斯表示其中一間檢疫酒店有一名26歲員工呈陽性反應，因此有最少600名職球員需要隔離。原定周四在墨爾本公園舉行的6場熱身賽，將會受到影響，不過由於該600名職球員並非屬於親密接觸者，因此在接受病毒測試呈陰性後，球員就可以重新參加比賽。

只不過被問及澳網賽事能否順利舉行時，安德魯斯就表示賽事仍然會繼續在下周進行，暫時仍然會繼續在預定的2月8日開打，直至到21日結束。

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