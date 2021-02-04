近期有消息指法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），已經與隊中巴西球星尼馬達成續約協議，後者已經同意續約至2026年，意味着尼馬暫時未有打算離開法甲賽場。近期這位28歲巴西球星接受訪問時，就談及自己目前對PSG感到滿意，同時認為英超對自己沒有任何吸引力。

雖然之前有傳尼馬希望回歸巴塞隆拿，不過武漢肺炎疫情下，巴塞實在難以拿出天價轉會費回購尼馬，即使英超有曼城等豪門有能力簽入尼馬，但這位巴西翼鋒已經表明對英超並不感興趣：「我沒有觀看太多英超比賽，不過我聽說那裏的比賽會出現很多身體對抗，不過我覺得法甲已經有太多身體對抗了。」

現時很大機會與PSG續約的尼馬，雖然與球隊贏過不少獎盃，不過上季在歐聯決賽飲恨，令尼馬決心要在法國複製自己在效力巴塞時期的成功：「我不會從失敗當中獲得動力，不過過去職業生涯的成功反而能夠推動着我。我知道贏得歐聯冠軍的感覺，我相信我會再次與PSG闖入決賽。」

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