雖然利物浦在冬季轉會窗，引入了兩名新中堅賓戴維斯及奧辛卡巴克，但領隊高普仍將去年受重傷的兩名中堅，華基爾雲迪積克(VVD)及祖高美斯列入下半季的歐聯25人名單，其中近期在杜拜進行恢復訓練的VVD，已開始進行踩單車及「Step Up」訓練，外界有指這名29荷蘭國腳有望4月回歸。

然而紅軍領隊高普卻大潑冷水表示：「我不知道這些傳聞從何而來，沒有醫生告訴過我VVD今季有機會上陣，我不想說一些絕對不可能的事。不必太認真討論（歐聯名單），如果我們還有名額，即使軍醫稱沒有機會上陣的傷兵，我們亦會將他們列入名單，因為我們總是相信奇蹟。但如果名單上沒有位置，我們才需要考慮他們能否上陣再作出決定，他們在名單之中，只是我們希望會有奇蹟。」

至於休息近兩個月後、周三鬥白禮頓前已回到訓練場進行體能訓練的葡萄牙前鋒迪亞高祖達，最快都要在紅軍周日惡鬥曼城之後，則下周才有望重回一隊全面復操。

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