曼城周三作客以2:0輕取般尼後各項賽事13連勝，在聯賽亦連贏9場，在榜首領先多賽一場排第二的曼聯3分。不過曼城今場雖贏得輕鬆，領隊哥迪奧拿賽後仍表示球隊還可以再進步。

連同周三一仗，曼城各項賽事已經20場不敗，而在該20場比賽中只是失了4球。被問到曼城是否有進步空間時，哥迪奧拿表示︰「很多。今日我們失了一些很簡單的球，那是我唯一擔心的。我要他們努力和做好簡單的事情，我們正在嘗試。今日我們比平時失了更多簡單的球，但整體來說我很滿意。」

曼城輕取般尼後，周日將會作客上季英超冠軍利物浦。哥帥坦言︰「我們享受這場比賽，但明天便要開始考慮之後的比賽。我們對下游球隊連續贏了6場。我們知道要贏那麼多場比賽是如何艱難，我們必須做到最好。但現在，我們有不同踢法的不同對手，我們要對利物浦、熱刺、韋斯咸、曼聯還有歐聯比賽，現在我們有一批很難踢的一批比賽。」

今仗為曼城射成2:0的史達寧說︰「再贏一場和保持不失球是很好，我們走勢很好而我需要繼續。」

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