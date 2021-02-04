上年11月在F1巴林站遇上驚人車禍的車手哥桑，雖然成功死裏逃生，不過雙手依然在車禍中被大火燒傷，而且留下大面積的疤痕。這位34歲車手與希斯的合約已經完結，直至周三哥桑宣佈自己會由F1賽場轉戰美國印地賽車，不過同時亦表示，去年經過巴林發生的嚴重車禍後，為了家人自己不會參加橢圓賽道的賽事。

由於在巴林站的賽事中雙手被嚴重燒傷，哥桑被逼退出2020年F1的最後兩場賽事，因此巴林站亦成為哥桑在哈斯車隊的最後一場比賽。不過早前哥桑經過一段時間的治療後，早前手部已經拆除繃帶及紗布，並且將會參加2021年印地賽車的13場公路賽事。哥桑在網上向大家公佈這個消息：「我很高興，對於我職業生涯的下一篇章而言，印地賽車會是一個很好的挑戰。今季我有不同選擇，但印地賽車絕對是我喜歡的賽事，即使我仍未準備好接受橢圓賽。」

只不過，哥桑表示巴林事故發生後，周圍的人也希望他退休，不過自己繼續延長賽車生涯：「賽車運動總是有風險，我們由坐上高卡車一刻就知道了，但這種程度是我們需要接受。在巴林發生的事情，有一刻我以為自己已經死亡，所以作為三個孩子的父親，我需要明智地決定未來的選擇。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！