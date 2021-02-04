香港學界體育聯會今日在官網宣佈，經各區分會比賽委員會討論後，落實取消所有分區的中學學界田徑、壁球及劍擊個人賽事，港九地域的游泳比賽亦告取消。至於部份球類項目則合併為公開組，賽事不早於4月12日展開。

受武漢肺炎影響，香港體壇停擺多時，學界賽期一改再改，學體會雖於去年12月表示港九區D1田徑及游泳賽事有望於今年3及5月補辦，但學體會今日再於官網宣佈最新安排，指由於沒有足夠場地，故港九區所有組別的學界田徑、游泳、劍擊個人及壁球個人比賽將會取消，這意味港九區D1學界田徑實連續兩年停辦。

另外，學體會亦調整部份球類項目的年齡組別，當中羽毛球、籃球、沙灘排球、足球、手球、女子曲棍球、投球、七人欖球、乒乓球及排球只設公開組，並有機會更改賽制，從過往的單循環分組賽加淘汰賽，改成只得淘汰賽賽制。種籽抽籤則按上季或 2018/19賽季成績而定，而所有賽事都不設升降班制。

新界區方面，球類賽事同樣改為主要以公開組及淘汰制進行，而田徑賽事、全港壁球個人賽及全新界劍擊個人賽則會取消。新界各區的越野比賽暫定4月下旬補辦，游泳賽事則視乎各區游泳池租用情況，暫定於5或6月舉行。

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