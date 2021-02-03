【本報訊】經歷過分批跑步也被投訴的日子後，港超聯球會周三起終獲准復操，多隊季中引入的新援亦首次隨隊在球場上操練，其中東方龍獅更隨即宣佈簽入巴西籍守將杜度，準備有望在農曆新年後重開的賽事。

連番爭取下，港超聯昨起再以「泡泡」形式復操，情況與去年9月情況相近，進入「泡泡」的職球員除操練外需家居隔離，各隊亦需要在指定的球場操練及持續作病毒檢測，而今次職球員在進入操練場地前需使用「安心出行」應用程式。

東方昨日在將軍澳足球中心復操，即有一張熟識的新臉孔，宣佈簽入「富力苦主」之一的杜度。杜度2016年來港加盟和富大埔，與現任東方主教練李志堅合作。東方早前有來自台灣的中華台北代表陳浩瑋離隊，騰出一個外援名額。大埔去年不參與復賽，杜度轉投富力，季後富力散班，杜度成為自由身，昨日宣佈加盟東方，與李志堅及多位大埔舊隊友再度合作，他將會穿起20號球衣。另外，前日座駕被打爆玻璃後失竊的梁冠聰，把車窗修理後昨日如常駕車到球場訓練，他表示已在網上多個平台發放車窗被打爆的片段，且有多名朋友幫忙轉載，但仍未有新消息。

季中轉會的球員包括冠忠南區的卡希爾及傑志的「超級外援」巴爾拿等昨日首隨球隊在球場上操練，南區主教練列文表示，除了需提升球員狀態外，需控制球員情緒，避免操之過急而受傷。

被安排在九龍灣公園操練的標準流浪，幾位外援首次使用「安心出行」程式時出現不少問題，以為只需簡單登記，最後要在場職員及隊友出手救助，當中不諳英語的杜格拉斯，需要同鄉協助下方成功下載及登記。