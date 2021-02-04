效力意甲的葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗），周五將迎接自己的36歲生日，不過這名球星仍然寶刀未老，周中在意大利盃四強首回合更梅開二度，協助祖記作客2:1領先國際米蘭，亦令C朗今季各項賽事上陣23場已攻入22球，入球率仍然恐佈。

意大利傳媒在C朗生日前夕紛紛報稱，2022年夏天將會與祖雲達斯合約到期的C朗，將會與祖記再續約一年至2023年夏天結束，這意味合約結束時C朗將是38歲，或有機會在祖記掛靴。

其中都靈體育報報稱，C朗感覺到自己越來越像是教練派路的球隊核心，雖然外界仍有不少聲音認為C朗的身體質素將會下降，但C朗仍然是一名可怕的決定性球員，然而在C朗身上仍有強烈的爭冠慾望。

報道續指，在意盃四強首回合合梅開二度後，C朗下半場76分鐘雖然被換走，但傳媒的鏡頭卻捕捉到C朗在場邊不斷鼓勵隊友，繼續指揮球隊並呼籲隊友們不要放棄，如同另一位派路一樣，足證C朗在祖記不論場內及場外都有極大的影響力。

雖然數月前，一度有傳祖記難以繼續負擔C朗高達54萬鎊的周薪，打算在2022年夏天合約結束前放人，令人對C朗的下一站感到疑惑。不過意媒報稱，祖記已經聯絡了C朗的經理人文迪斯，就續約問題展開談判，加上爭勝心強的C朗認為自己仍能在歐洲頂級水平的球隊效力，故意媒普遍指出C朗將會與祖記續約至2023年夏天，隨時成為這名球王職業生涯的最後一站。

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