周日英超將會上演榜首大戰，利物浦主場迎戰曼城。紅軍領隊高普周五出席賽前記者會，交代球隊的傷病情況。

利物浦近期表現有所下滑，特別在主場晏菲路，球隊已經兩連敗兼四場不勝。領隊高普就表示：「我們要踢出很好的足球，我會對大家說，大家提起精神，這是晏菲路。我們目前只是輸掉兩場，球隊要保持樂觀，令晏菲路再次成為堡壘。」

上仗不敵白禮頓一役中，巴西門將艾利臣比加因病缺陣，但目前已經康復，高普表示：「艾利臣已經好好多了，已經可以重投個人訓練。沙迪奧文尼和法賓奴泰華利斯今天亦會重投訓練，要再看看兩位的情況。」另外，高普指昨天已經與兩位新中堅奧辛卡巴克和奧辛卡巴克開戰術分析會議，兩位今仗亦可候命。

曼城的根度簡今季大爆發，高普對於這位曾在多蒙特合作過的中場表示：「他絕對是我教過最出色的球員之一，2012球季他的表現令人難以相信，就像現在的他。他過去有一些傷患，但對於他現在的佳態，我並不意外。」

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