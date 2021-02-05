2021年NBA明星賽周四公佈首輪投票結果，因阿基里斯腱斷裂休戰一季的網隊球星杜蘭特（Kevin Durant、KD），復出首季即力壓湖人球星勒邦占士（LeBron James）成為首階段票王，並與後者當選兩個分岸得票最高的球員。緊隨二人身後的是勇士明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry），他是今屆賽事僅第三位獲得逾200萬票的球員。

今屆明星賽原定由溜馬主場城市印第安納主辦，NBA季前考慮到疫情不穩關係決定取消，但聯盟近日跟球員共會磋商後達成共識，認為今年可復辦明星賽，據報雙方同意於今年3月7日在鷹隊主場城市阿特蘭大復辦。明星賽已於1月28日開始接受投票，球迷每日可最多票選10位心儀球星，亦照舊設有雙倍計票日。

聯盟周四就率先公佈第一階段投票結果，首季為網隊效力的KD獲高達2,302,705票，力壓取得2,288,676票的占士成為票王，二人亦是東西兩岸的人氣之王。而今屆明星賽得分第三高的是勇士球星「咖喱仔」，他獲得2,113,178票，是繼KD和占士後首階段唯一取得逾200萬票的球員，他是西岸後場球員中得票最高。

西岸後場得票第二高的是小馬超新星當錫（Luka Doncic、1,395,719票），緊接的是拓荒者控衞尼拉特（Damian Lillard、998,853票）。而西岸前場球員得票，排在占士身後的意外是金塊全能中鋒祖傑（Nikola Jokic），他以1,477,975票壓過快艇球星尼納特（Kawhi Leonard、1,285,777票）和安東尼戴維斯（Anthony Davis、1,192,881票）當選第二位。東岸方面，繼KD後得票最高的是公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo、1,752,185票），近日狂飆60分依然輸球的巫師控衞比爾（Bradley Beal）就成為東岸後場球員中得票最高，他奪得1,273,817票。

2021年NBA明星賽投票結果（只列前五位）

西岸

前場

1 勒邦占士（湖人） 2,288,676票

2 祖傑（金塊） 1,477,975票

3 尼納特（快艇） 1,285,777票

4 安東尼戴維斯（湖人）1,192,881票

5 保羅佐治（快艇） 549,280票

後場

1 史堤分居里（勇士）2,113,178票

2 當錫（小馬） 1,395,719票

3 尼拉特（拓荒者） 998,853票

4 摩蘭（灰熊） 257,743票

5 米曹（爵士） 236,850票

東岸

前場

1 杜蘭特（網隊） 2,302,705票

2 安迪度安寶（公鹿） 1,752,185票

3 艾比迪（76人） 1,584,028票

4 塔圖（塞爾特人） 822,151票

5 占美畢拿（熱火） 327,929票

後場

1 比爾（巫師） 1,273,817票

2 K艾榮（網隊） 1,093,611票

3 夏登（網隊） 1,014,763票

4 J布朗（塞爾特人） 590,195票

5 拿維（公牛） 486,547票

資料來源：NBA.COM

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