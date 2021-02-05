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東方在1992至1995的3個球季，共奪七錦標錦，其間還在亞洲冠軍球會盃挑戰日本勁旅川崎讀賣，戰績輝煌，當中最經典紀錄應該是92/93球季首循環的「三零部隊」，三零不是零分零和零入球，而是零和零負零失球的全勝紀錄，但論印象深刻，還有踢出真正悅目進攻足球。

「三零部隊」通常用作形容弱隊，但東方於92/93球首循環所向披靡，締造完美的全勝紀錄（見附表），當時每場勝對手兩球以上，令對手感受到其霸氣，次循環受制對手針對踢法，全季以14勝3和1負的戰績重奪失落37年的聯賽冠軍。

當年東方之所以可以橫掃本地球壇，是因為擁有當打且還有進步空間的精英華人班底，除如日方中的李健和及趙俊明，還有羅繼華、譚兆偉、陳志強及李偉文等體院精英球員，配合舊援譚拔士及基亞，與歷臣、奧沙及希福特等外援，難怪當年領隊Peter梁指：「你能守我們70分鐘，也守不到90分鐘。最後一定贏你！」的金句，可是東方稱霸三季，就未能贏得總督盃。

當年有看過東方比賽的球迷，也得承認東方球員所踢出的足球確實吸引，進攻有長有短，有兩路傳中，當然中路的短傳入滲，進攻套路多，而掛上「喝采之聲遍香江，東方不敗震四方」橫額的東方球迷區也隨之壯大。

94/95球季，流浪重金簽入譚兆偉、李偉文及張金華等華將，東方華人班底減弱，優勢及收入減少，縱仍在聯賽奪冠，但已故會長林建名決定棄組巨型班，東方短短三季輝煌亦告落幕。

92/93球季東方首循環全炒蛋紀錄

勝南華5:0

勝米芝路2:0

勝駒騰4:0

勝愉園3:0

勝快譯通2:0

勝傑志2:0

勝依波路4:0

勝星島2:0

勝英軍6:0

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