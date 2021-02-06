現今球壇嘅足球員，出入由超級跑車代步都唔係啲咩出奇嘅事。不過法甲巴黎聖日耳門（PSG）隊長馬昆奴斯哥利亞，有架17萬鎊（約180萬港元）嘅紅色法拉利458 Italia跑車唔揸，寧願揀另一架「紅色跑車」call的士，佢就話部車係要用嚟欣賞。

26歲嘅巴西後衞馬昆奴斯今季接任離隊去車路士嘅堤亞高施華，出任PSG隊長。踢咗呢支法甲豪門咁多年，今日嘅馬昆奴斯已經生活無憂，但佢話冇忘記過去艱難嘅生活。佢早排就透露，自己寧願搭的士，都唔會坐喺自己架法拉利入面，事關佢覺得呢架靚車係要留番嚟欣賞，時刻提醒住自己喺體壇攞到嘅成功。佢話：「我一嚟到PSG就買咗呢架車，但坦白講，我好少揸，我其實唔鍾意揸車，我知道有啲球員鍾意自己揸靚車出街，但我唔係。」

「嗰架法拉利，我其實有啲對厭咗，我只係同屋企人或者朋友出去，我先會揸，我鍾意同其他人一齊開心share。」馬昆奴斯又話，自己其實仲鍾意架車，車上嘅零件係佢嘅歷史一部份：「我以前成日都諗，當變成專業嘅足球員，去到一間大球會之後，我就會獎勵自己買架靚車，我想滿足自己所有需求。所以我買佢嗰日，真係歷史性嘅一日，有條法拉利車匙喺手，我就同自己講：『你得咗喇！架跑車係你㗎！』」

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