上月尾與曼聯租借約滿的尼日利亞前鋒恩哈路，正式登陸沙地阿拉伯，官宣投效前西維爾中場班尼加效力的沙地職業聯賽球會艾沙比。

31歲的恩哈路在上月尾因租借約滿離開曼聯，隨後回到所屬的中超球會上海申花，而該隊周四正式官宣將他售至沙地阿拉伯的艾沙比，據報轉會費僅250萬歐元。這位前鋒與這支6屆沙地聯賽冠軍簽約2年半。

在恩哈路轉會交易達成前，他的經理人已向BBC透露：「一切基本上已確定了，會在周四或周五晚正式宣佈。儘管其他球會也對恩哈路產生興趣，但艾沙比在簽他時顯時出野心與決心。」

恩哈路在2019年從長春亞泰加盟申花，替後者上陣19場入10球，並協助他們奪得中國足總盃，隨後在20年1月外借至曼聯，當時聲稱入「魔」是完成了自己兒時的夢想，因為他從小就支持紅魔。租借曼聯初期，他還得到不少上陣時間，但隨着領隊蘇斯克查開始找到進攻線的心水排陣，加上去年夏天再獲卡雲尼自由身過檔，恩哈路已完全沒有位置，離開前在今個球季只在英超出場9分鐘，但連同上季在內，他共替紅魔上陣23場入5球，當中在去屆英足盃第5圈作客3:0破打比郡一仗，個人梅開二度。

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