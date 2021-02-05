效力阿仙奴七季幾嘅奧斯爾，喺啱啱嘅轉會窗決定轉投土超嘅費倫巴治。而趕走咗呢位聲援過維吾爾族人嘅32歲中場之後，兵工廠終於可以放心「擁抱」中國。於是呢支英超球會日前就按每年傳統，喺微博拍賀年片。除咗領隊阿迪達，槍手仲搵嚟湯馬士柏迪、比利連等球員一齊同中國觀眾拜年。呢班球星講唔鹹唔淡嘅普通話有幾好笑，咁就要去片啦！

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