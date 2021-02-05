艾歷迪亞一次禁區內致命犯規，導致熱刺在周四對車路士的大戰中輸掉一球12碼，更賠上3分。賽後不少熱刺球迷在網上怒斥這位英格蘭後衞送禮，甚至有人認為每次有他在陣，球隊就會付出代價。

熱刺今季中堅位置失去維頓漢，達雲臣山齊士又多年來不太值得信賴，於是摩連奴改用後場通天老倌艾歷迪亞踢防線最後一關，而且27歲的他出場次數更多於已年過30的艾達韋列特。不過，就好像右閘長期使用奧里亞一樣，領隊摩連奴似乎也所託非人，勇而無謀的迪亞已三番四次導致球隊失分。

在對上一仗主場1:3不敵利物浦，第一個失球就是奧里亞與迪亞的連環犯錯造成，前者走漏了從左路入楔傳球助攻的沙迪奧文尼，而在門前的迪亞竟與門將洛里斯溝通稍有失誤，「禮讓」下讓羅拔圖法明奴得以加一腳建功；事隔才1周，今次敗給車仔，又是他在禁區內倒地後，未看清楚就鹵莽亂踢，結果中了迪姆華拿後腳，連累球隊輸了這球致命的12碼，讓佐真奴費路一腳了結。

賽後網上有不少對迪亞的批評聲音，有人留言寫道：「艾歷迪亞就是那個不斷送禮的笨蛋」、「你不能否認他的動作很好笑」等，更有一位憤怒的「熱粉」這樣寫：「艾歷迪亞每次上陣都會導致我們有一個失球，是每場比賽都會有。」事實上除了今場比賽，有球迷指出在今季在對愛華頓、紐卡素及富咸的比賽，他也犯錯失球，否則熱刺可能會比現在的分數多7分，而季初主場遭紐卡素逼和1:1一仗，雖然歸咎於VAR的問題居多，但確實是這位中堅於補時階段不小心禁區內犯手球，讓敵軍射入12碼，痛失兩分。

在直播評述期間，前曼聯中堅里奧費迪南也批評迪亞這腳：「迪亞太傻了，這是一個不必要的失誤。」此外，他也覺得熱刺失去射手哈利卡尼後，戰術已完全不奏效：「熱刺踢得沒有個性，也沒有信心、毅力，他們沒有了領袖，沒有人去推動球隊，就像上場對白禮頓，對方看起來更像一支為歐聯席位而戰的球隊。積分上，熱刺仍然有可能拿下歐聯參賽資格，但他們最近的表現使人擔憂，這樣的演出肯定會被噓。我看不到戰術，就在等孫興民的神來之筆，製造不出有威脅的進攻，沒有應對方法。」

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