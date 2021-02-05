因球場關閉而暫停場地訓練逾兩個月後，愉園足球隊昨午恢復場地訓練，主教練鮑家耀表示，球員此前一直有練跑保持狀態，只是因久未用球訓練，需時重拾球感。

愉園周四下午在九龍灣公園球場恢復正常訓練，職球員在未來一段時間需嚴謹遵守香港足總醫藥委員會發出的衞生防疫指引，以達致政府防疫要求。

教練鮑家耀表示：「這次場地訓練停頓為時兩個月有多，比去年復賽前的停頓期長，因此備戰方面的挑戰更大，目前未有確實的復賽日期，據稱最快要年初六，若是如此準備上都算趕急。」

他指出一直有安排球員練跑保持體能水平，預期備戰期的訓練強度或稍遜於去年夏天，但就要讓球員多接觸皮球：「部分球員的球感似不及此前，所以訓練要在體能及用波兩者中取得平衡。」

足總計劃復賽後將先安排菁英盃，鮑教練稱球隊尚有一場分組賽，正好視之為準決賽的熱身戰，他說：「首要是做好備戰，令球員有足夠狀態去戰鬥，菁英盃準決賽對手是誰分別不會太大，對己隊來說都是硬仗。」

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