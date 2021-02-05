湖人球星勒邦占士（LeBron James）周四常規賽帶領紫金兵團擊敗金塊，個人達成新里程碑，其老而彌堅表現獲得大眾好評。不過，在明星賽首階段投票當選西岸票王的他，賽後受訪時回應「不明白為何要辦明星賽」，更直言自己完全沒興趣參戰。

今屆NBA明星賽死灰復燃，聯盟季前宣佈賽事因疫情取消後，近日又再和球員工會取得共識復辦比賽。占士於擊敗金塊一仗賽後，就公開批評聯盟復辦明星賽的決定，除了因疫情尚未穩定，球員季前經歷一個只得短短71天的休季期，創下北美4大職業運動史上最短紀錄，球員身心根本未得到回復。占士直言，寧可要假期來讓自己休息：「我真的不知道為何我們要打明星賽。我沒有力量，也沒有一點興趣去打明星賽，我對這位賽事並不感到高興。如果我入選了，即使我的軀殻在場上，我的靈魂也不在。」

他續道：「我們才剛度過了一個只得71天的休季期，接着在開季時，我們被告知今年不會有明星賽，因此我們能有個小假期放鬆，但轉個頭他們又把明星賽扔回我們面前。這猶如直摑了我一耳光。外界都還在對抗疫情，然後我們要把整個NBA帶進一座城市，一個公開的城市？」帝王控衞D霍斯（De’Aaron Fox）也批評聯盟在疫情下復辦明星賽的決定，他認為這是非常「愚蠢」：「若我們要經常戴着口罩，打比賽時坐在後我備席也要戴，那復辦明星賽有甚麼意思呢？很明顯地，這是錢作怪吧，這就是（復辦）原因。」

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