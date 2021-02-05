周四NBA常規賽湖人回到主場迎戰金塊，36歲的球星勒邦占士（LeBron James）老而彌堅，他今場19投12中，拿下「大三元」27分10籃板和10助攻，職業生涯入球數量超越名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）升上聯盟史上第三位，帶領湖人以114:93勇挫金塊，奪得兩連勝。

湖人過去兩周進行連續7場作客賽事，最後以5勝2負成績結束今次作客之旅。周四紫金兵團回到主場史達普斯，迎戰近7戰贏足6場的金塊，再演上季季後賽西岸決賽戲碼，結果卻成為占士一支獨秀的表演賽。上半場湖人表現慢熱，球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）首兩節後只得4分，但占士以個人之力彌補隊友不足，有力有氣的他出現在球場每個角落，半場已拿下13分7籃板2助攻和1封阻，但金塊整體入局較快，湖人上半場稍為落後46:58。

換邊後湖人加大防守力度，下半場只讓金塊拿到35分。占士同時和控衞舒路達（Dennis Schroder）吹起反擊號角，領軍第三節打出強大的37:17比分。他們更在第三節中段至末節開段，一共打出19:0攻勢，成功搶回領先優勢。而且全隊有7人得分上雙的湖人球員多點開花，占士和AD已在餘下6分鐘時提早休息，最終大勝金塊收下兩連勝。

運動員來到36歲的年紀，一般都會被稱之為老將，但職業生涯已來到第18季的占士，表現卻完全不像一位已36歲的球員。占士今場共拿下27分10籃板和10助攻，收穫生涯第96次大三元，他亦已連續23場至少拿到15分+5籃板+5助攻，超越他自己在11/12球季的連續22場舊紀錄，成史上第一人。他在首節餘7分07秒時上籃得手後，生涯入球已累積達12,682球，超越張伯倫登上NBA生涯入球榜第3位。

占士的追趕目標只剩「郵差」馬龍（13,528個）和渣巴（15,837個），以他近幾季表現來計，未來兩季再入846球超越馬龍，似乎不是難的事。占士已於2018年底在得分榜超越張伯倫，兩季後也有望爬過渣巴，成為NBA史上得分榜第一位。祖蒙特格連（Draymond Green）也在Twitter好奇說：「為何勒邦占士的表現還在一天比一天好？是如何做到？」

NBA史上入球榜首三位

排名 球員 總入球 所需場數

1 渣巴 15,837球 1,560場

2 馬龍 13,528球 1,476場

3 勒邦占士 12,691球 1,287場

NBA史上得分榜首三位

1 渣巴 38,387分

2 馬龍 36,928分

3 勒邦占士 34,819分

資料來源： ESPN.COM

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