東方在91/92球季，改組巨型班參加甲組聯賽，負責組軍的當時東方領隊梁守志，邀請原先在星島執教的陳鴻平為教練，梁守志表示除相信自己的經驗及觀察外，陳鴻平的溝通能力亦是其中一大因素。

90年代初在星島執教的陳鴻平回想當年指真的不知道為何會獲東方邀請帶領這支老牌球隊，而梁守志透露挑選陳鴻平執教不是因為他為人友善，而是他有比較好的溝通能力，Peter梁說：「當時可考慮的教練有平哥及吳飛（已故的吳偉文），當然還有其他教練，如東方教練畢偉康，但當時要帶的是巨型班，需要一個擅長溝通的教練，以我觀察及經驗，平哥在這方面很優秀，故很快便作實。」Peter表示平哥擅長溝通，是易與球員合作的教練，加上每次操練自己也在場督師，彼此合作相當愉快。

現為理文顧問的陳鴻平現時在球隊主要是協助改善隊內年輕球員的個人技術，他指控傳是最基本，出色的球員，控傳必定出色，自己在理文主要改善小將這方面的技巧。

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