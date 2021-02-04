2019年夏天離開效力12年的拜仁慕尼黑，免費加盟意甲球隊費倫天拿的法國翼鋒列貝利，雖然已經年屆37歲，不過今季依然是「紫百合」的前線主力球員，上場對陣拖 連奴更射入個人今季的首個入球，職業生涯每季也有進賬，可見列貝利寶刀未老。前AC米蘭CEO、現任蒙沙CEO加里安尼就表示假如蒙沙下季成功升上意甲的話，將會考慮簽入列貝利。

雖然擁有易傷體質的列貝利，現時已經不再處於巔峯狀態，不過今季在紫百合依然交到貨，最近2場貢獻出1射1傳的成績。其實列貝利自2000年以17歲之齡在布羅尼出道開始，每季都可以在聯賽取得 至少一球進賬。在上輪聯賽成功開齋後，亦將這個紀錄再次延長。但數列貝利真正成名，是他自2005年加盟法甲馬賽，已連續16季在頂級聯賽中也有「士哥」。

眼見列貝利37 歲但仍能在意甲聯賽站穩陣腳，今季已經簽入巴洛迪利與奇雲保定的意乙球隊蒙沙，已視列貝利為下季增兵的主要目標。蒙沙CEO加里安尼表示1月份曾經打算簽入列貝利，不過最終沒有成功， 但依然未有放棄簽入這位老將的想法：「簽入列貝利的想法，源於奇雲保定與他的深厚友誼。如果我們下季升上意甲，我們絕對會考慮。」

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