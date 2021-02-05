周四熱刺於主場0:1不敵車路士，聯賽錄得三連敗。今季以外借身份回巢的加里夫巴利再次坐足全場板凳，即使球隊落後一球的情況下，領隊摩連奴寧願不作最後一個換人調動，也不給予機會巴利上陣，可見這位威爾斯翼鋒已經完全失寵。賽後摩佬被記者問及為何未有派上巴利加強攻力時，這名熱刺領隊就即時發火拒絕回答這個問題。

由於熱刺今場缺少主力前鋒哈利卡尼，令到球隊攻力大受打擊，不過下半場摩佬打算放手一博時，就在69分鐘換入盧卡斯莫拉及拉美拿，可惜巴利仍然沒有獲得上陣時間。賽後有記者問摩佬，為何在落後一球的情況下，依然未有選擇派上巴利時，摩佬居然發脾氣表示：「好問題，不過我覺得你不配得到答案。」然後摩佬簡單地說了一聲「謝謝」後，就立即轉身離開。

現年31歲的巴利自從去年夏天回巢後，一直未有成為摩佬麾下的主力球員，雖然今季在各項賽事上陣15場，不過只曾於英超正選過兩次。預計巴利會在今季結束後返回皇家馬德里，只不過坐擁65萬鎊（約680萬港元）周薪的巴利回歸皇馬又會衍生其他問題，由於英國脫歐關係，巴利回歸皇馬後會被當作非歐盟球員，根據賽例，西甲每支球員只可以擁有五名非歐盟球員，而且比賽日大名單只可以有三名非歐盟球員，現時皇馬陣中已經有雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯及艾達米列達奧三位非歐盟球員，加上目前正在外借的雲連亞卡維奴及久保建英，令到巴利回歸皇馬後的位置非常尷尬。

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