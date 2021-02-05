BBC報道，對於有180多個人權組織呼籲抵制明年在中國北京舉辦的冬季奧運，國際奧委會（IOC）最資深的委員龐德拒絕接受有關的杯葛運動，並指體育不應涉及政治。

龐德接受BBC訪問，認為當初揀選了中國舉辦冬季奧運，並非取決於中國的人權問題：「我們不是基於國家的政策或制度去決定主辦權，奧運會不是中國奧運會，是國際奧委會的奧運會，如果說運動員要因此杯葛這次冬季奧運，這樣的取態也不會對當地的政策起甚麼效用。」

不少人權組織批評奧委會向中國獻媚，完全沒有對新疆及香港遭人權剝削而作出回應，龐德就說：「我們對這所有一切的看法是，無論國家之間存在多麼複雜的矛盾，我們都試圖通過體育作為國與國之間的交流方法，走在一條中間路線。」他又反駁每個國家內部都存在不少問題或非議，反問那麼奧運會可以在那些地方舉行或慶祝呢？

「你可以因不滿撤回奧運大使，暫停那些領事在奧委會的職務，各國也可以通過各種方式表達不滿，但從體育的角度，取消比賽是沒有意義的。」他又以美國曾阻止運動員參加前蘇聯舉辦的1980年奧運會，以及前蘇聯進行報復也禁止運動員參與84洛杉磯奧運為例：「人們要坐下來思考這能意味甚麼，我們會看到從這兩屆奧運出現的抵制行動，看到這些取態是不會奏效的，改變不了每個國家的執政手段，那既然我們知道不會產生任何影響，那為何要犧牲運動員的夢想呢？」

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