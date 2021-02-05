一名巴西球員因在球場上當眾脫褲展露自己的陰莖慶祝入球，被當地足總判罰停賽8場。

這位叫卡利奧卡（Emerson Carioca）的球員，原本效力的球隊是森柏奧哥利亞RJ，在去年12月一場里約熱內盧第二級別州聯賽的附加賽決賽中，於比賽進行至補時的95分鐘射入致勝球後，突然像發狂地先脫去自己的上身波衫，然後再將波褲脫至膝蓋位置，露出了其陽具，這種舉動引起敵軍馬利卡的球員不滿，然後釀成雙方球員大打出手。

卡利奧卡在事發後已被所屬球會踢走，現於另一間球會波圖基沙里奧效力，而里約熱內盧足總紀律委員會近日終裁定，這位25歲翼鋒嚴重違反體育精神及道德，判罰他停賽8場，新東家則表示會為他上訴。卡利奧卡已就自己的行為道歉，承認太過火，但就指控自己是受到馬利卡球員的種族歧視，才導致他情緒失控做出以上行為。

「在過去3場比賽，馬利卡的球員一直詆毀我，稱我是酒鬼和胖猴子，所以我感到很生氣。」他最後尋求大家原諒：「不過，事情已過去，我想請求森柏奧哥利亞RJ的球迷、我的隊友甚至馬利卡球迷、球員以及所有熱愛足球人士的寬恕。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！