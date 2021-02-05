亞洲盃籃球外圍賽再有變數，FIBA今日公佈最新安排，與港隊同屬C組的新西蘭及澳洲不會赴中立場巴林出賽，港隊今次遠征出戰場數由「五變二」，僅會2月19及21日兩戰關島。

受武漢肺炎影響，FIBA亞洲盃籃球外圍賽一拖再拖，港隊所在的C組原訂於2月17至22日以「隔離泡泡」形式假菲律賓復賽，惟當地旅遊禁令未撤，賽事改於巴林舉行。港隊原定於六日內連打五場，不過FIBA今日宣佈，同組的澳洲及新西蘭不會前往巴林，兩隊改於2月20日於澳洲對壘，遠赴巴林的港隊則於2月19及21日兩鬥關島。雖然賽會列明各隊抵達比賽城市毋須隔離即可出賽，惟港隊回港仍要接受21日強制隔離，由於不少港將有正職在身，難以長期請假，故港隊現時仍未公佈出戰名單。

今屆亞盃外分六組舉行，同組四隊會戰雙循環，每組首次名直入決賽周，第三名轉戰附加賽，爭奪最後四席。港隊僅於去年二月作客澳洲，當時以52:115見負，現於C組排榜尾。

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