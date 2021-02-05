為備戰下周一開始的澳網，傷癒復出的「細威」莎蓮娜出戰雅拉河谷賽作最後熱身，原定己經打入四強準備鬥澳網一號種籽芭迪的細威，周五卻因右手膊頭受傷決定退賽，亦令她打算藉贏得澳網冠軍將個人大滿貫數字增至24個的計劃蒙上陰影。

年屆39歲的細威早前已經表明，若非今屆澳網因疫情關係而延期，將因跟腱受傷而缺席。不過現時這位現役女單贏最多大滿貫冠軍的名將已經戰勝傷患，並出戰雅拉河谷賽作為熱身。周五細威八強鬥同樣來自美國的哥蓮絲以盤數2:1淘汰對方晉級，晉級將鬥東道主球手，現時世界排名第一的芭迪。但隨後卻因右手膊頭受傷決定退出賽事，亦令芭迪順利打入決賽，對手將為西班牙名將梅古露莎或捷克的禾祖奧蘇娃的勝方。

細威近年一直希望追平澳洲名將葛特的24個單打大滿貫冠軍的紀錄，可惜近年傷患頻頻，一直未能成功。細威最後一個贏出的大滿貫已經是17年的澳網，近幾年最佳成績亦只能闖入八強，今次受傷退賽亦令她今年要爭奪澳網冠軍蒙上陰影。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！