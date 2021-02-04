英格蘭足總周四宣佈，駁回有關阿仙奴中堅大衞雷斯周二對狼隊時的紅牌上訴，維持原判下這名巴西中堅周末作客阿士東維拉將要停賽；反觀同日另一場，修咸頓中堅碧拿歷克作客曼聯慘敗0:9一戰所領下，因禁區內疑似侵犯安東尼馬迪爾後所領的紅牌卻被推翻，能夠為聖人周末出戰紐卡素。

周二英超阿仙奴作客狼隊，槍手在上半場補時階段有中堅大衞雷斯，禁區內從後撞跌狼隊前鋒韋利安荷西，雖然腳部接觸非常輕微，但球證仍判罰12碼兼向大衞雷斯出示紅牌，結果兵工廠作客1:2反勝為敗。

賽後阿仙奴領隊阿迪達認為球證犯錯，認為向大衞雷斯出示紅牌並不公平，結果阿仙奴亦為大衞雷斯的紅牌提出上訴。不過周四阿仙奴在官網發表聲明，指英足總對大衞雷斯的紅牌維持原判，雖然已經非常努力希望能夠推翻判決，並對上訴沒有成功感到失望，但該會最終決定接受足總的判決，專心為周六作客阿士東維拉備戰。

至於情況相似的修咸頓中堅碧拿歷克，只是上身輕微碰撞馬迪爾後領紅，最終英足總周四卻選擇推翻了球證的判決，碧拿歷克不用執行停賽令。

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