有「黑山伊巴」之稱，在韓職效力多年的前鋒丹恩奴域(Dejan Damjanovic)今日抵港，正式加盟港超聯球會傑志，而這位將穿上9號球衣的猛將展開長達21日的隔離，之後才可隨隊展開操練。

傑志為加強實力再戰四月展開的亞冠盃分組賽，先羅致前西班牙小國腳中場巴爾拿後，早前簽入39歲的韓職老牌射手，前黑山腳中鋒丹恩奴域，而這位三屆韓職神射手今日抵港，要進行21日的隔離檢疫，之後開始隨傑志操練。

將穿上傑志9號球衣的丹恩奴域抵港後表示，期待在港與傑志球見面，並高呼：「We are Kitchee」。曾效力投韓職勁旅FC首爾的丹恩奴域，近年效力水原藍翼及FC大邱，在韓職多年合共射入接近200球，三度助FC首爾成為聯賽冠軍，而在亞冠盃歷來攻入36球，在賽事歷史射手榜名列次席，僅一球落後第一位給李東國。

此外，傑志已復操三日，而總教練朱志光表示，球隊兩個月後重投正式訓練，球員對終可回到球場非常興奮，他說：「始終他們是球員，需要踢波。在我而言，則需要他們盡快適應比賽節奏。未來有長遠及短期計劃，首先要提升球員體能狀態。」

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