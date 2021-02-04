德國政府對外證實，利物浦作客RB萊比錫的歐聯16強首回合賽事，將不獲准在德國境內進行，也就是說這場首回合賽事基本上要遷往中立場舉行，而根據英媒揣測，有可能會在匈牙利首都布達佩斯上演。

武漢肺炎疫情下，德國近期再向疫情高危地區的人士實施入境限制，包括英國人民在內，在今月17日前都不得乘航班飛往德國。利物浦作客RB的16強首回合，剛好安排在16日舉行，而德國政府在周四發出聲明，稱只有德國公民或居住在該國的人士要返國可例外，但精英運動員則不獲豁免。

德國政府的聲明這樣寫道：「由德國政府通過的武漢肺炎防疫政策中只有一些人例外，但職業運動沒有特別待遇。聯邦警察今天已通知了RB萊比錫，他們所描述的情況也不屬例外。」

據聞利物浦不同意改為首回合先踢主場，待入境限制放寬才往德國踢次回合比賽，因此在這種情況下，比賽可能要遷往中立場舉行，甚至改為一場過，因此傳出布達佩斯可能會是這場比賽的地點。不過，也有指歐洲足協（UEFA）對於延遲兩隊比賽的方案也不排斥，總而言之，他們希望可在4月2日前完成所有16強的兩回合比賽，但由於英超或德甲賽期也頻密，能否騰出空間「讓路」給歐聯，相信會涉及更多有關單位作出協調，相對會更麻煩。

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