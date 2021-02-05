周四西班牙盃最後一場8強賽事，畢爾包作客貝迪斯踢至補時4分鐘，才由魯爾加西亞追平1:1延至加時，最後靠互射12碼贏4:1晉級，搭上4強尾班車。

西班牙盃在今周上演4場8強戰，西維爾、利雲特及巴塞隆拿先後在前兩天內取得晉級資格，剩餘最後一席就會在貝迪斯與畢爾包之間產生。兩隊一直陷入膠着戰況，直至84分鐘，主隊貝迪斯終於打破悶局，由後備上陣的桑美占美利斯「窩利」抽射建功。

當貝迪斯以為可成功躋身4強之際，畢爾包竟在補時4分鐘由魯爾加西亞接應恩尼高馬天尼斯的左路傳中，頭槌扳平1:1。兩隊隨後加時沒有紀錄，要進入互射12碼階段，結果貝迪斯得第一位主射球員建功，簡拿利斯與今場有入球的桑美占美利斯都宴客，而畢爾包就4射全中，最後以4:1氣走貝迪斯，殺入4強。4強抽籤會在本港時間晚上8點進行。

畢爾包踏入2021年走勢不俗，上月中就在西班牙超級盃決賽加時擊敗巴塞隆拿封王，而且歇冬後除了在兩循環聯賽都敗給巴塞，其餘都贏多和少。

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