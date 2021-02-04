喺武漢肺炎仲未緩和下，已經延期咗一年嘅歐國盃到底搞唔搞得成仲係未知數。幾年前陷入低潮、無緣打入2018年世盃決賽周嘅意大利，近年喺教練文仙尼帶領下已經變番歐洲一流勁旅，仲係歐國盃其中一隊熱門。不過文帥最近表示，過咗2022年卡塔爾世盃就唔會再帶國家隊，但佢都留咗三個人名，包括前祖雲達斯主帥艾基利、愛華頓領隊安察洛堤，同埋阿特蘭大教練加斯柏連尼，認為都係適合接任人。

2018年衝擊世盃失敗之後，文仙尼就接任意大利國家隊教練一職，球隊成績亦慢慢提升，包括歐國盃外圍賽10戰全勝晉級，上年嘅歐國聯都打入決賽周，而且任內仲有摩斯堅恩同尼高路辛尼奧路等小將得到上陣機會，一洗意大利老氣橫秋嘅感覺。

不過最近呢位56歲主帥出席電視節目講到，自己希望帶完意大利踢埋2022年世盃就走，「我當然想帶意大利打世界盃，但我哋先考慮嘅係嚟緊嘅歐國盃，之後到歐國聯。不過教國家隊比賽太少，有時真係好鬼悶。所以2022年世界盃後，我唔會再做國家隊教練，我會教番球會。」

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三名帥各有所長

文仙尼就講咗三位佢覺得適合接任嘅人選，有帶領祖記完成完意甲五連霸嘅艾基利，另外仲有三奪歐聯嘅安察洛堤，仲有近年帶「意甲之光」阿特蘭大帶得有聲有色嘅加斯柏連尼。前兩位已經係一流名帥，所以都相當多人爭，就算艾基利家陣冇嘢撈，但有關佢嘅傳聞都唔少，早排就有傳皇家馬德里想搵佢接替施丹，所以意足總要請得郁佢兩位都要花啲心機。

至於名氣最低嘅加斯柏連尼曾經帶領過國際米蘭同熱拿亞，近年仲帶到阿特蘭大成為意甲神奇球隊，不過佢主張嘅3-4-3出名難踢，要喺國家隊層面搵一位咁講戰術嘅教練，似乎對球員執行上同教練領導上都唔係易事。

未放棄契仔巴神

節目入面文仙尼都有提到佢昔日愛將，家吓已經淪落到踢意乙嘅「巴神」巴洛迪利。文仙尼就指巴神仍然係意大利入面技術最好、天賦最高嘅前鋒，仲話國家隊嘅大門依舊為佢而開，「巴洛迪利依然係國內技術最好嘅前鋒，國家隊大門為所有人開，雖然近幾年係麻麻地，但佢只係30歲，都仲後生。」

雖然文仙尼仍然對巴洛迪利愛護有加，但係巴神喺上年12月加盟蒙沙後，至今只係踢咗1場波上陣62分鐘咁大把，其他時間都係養傷，似乎要返國家隊難度真係超大。