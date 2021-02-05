足總周四晚經董事會研究後決定取消港超聯今季的銀牌及足總盃兩項盃賽，而上季這兩項賽事冠軍的東方龍獅主教練兼球隊總監李志堅今表示，考慮到目前仍有很多不明因素，理解足總取消這個盃賽決定。

雖然世界各地的足球聯賽於疫情下繼續閉門續賽，但政府在武漢肺炎疫情第四波下選擇一刀切全關體育設施，職業港超聯球隊被迫停操停賽兩個月，而足總本周初終接到政府批准港超聯球隊獲豁免，可先行復操，至於復賽日期待定。

球季完全停擺兩個月，如仍維持原定賽事是不可能趕及六月完成球季，足總在周二與港超聯球會的緊急會議上商討取消銀牌及足總盃，而決議獲周四獲董事通過，由主席貝鈞奇「操刀」取消銀牌及足總盃，而季內只餘聯賽及菁英盃兩項盃賽，球隊及球員少了兩個爭標機會。

東方是上季銀牌及足總盃雙料盃賽冠軍，今季無法爭衞冕，主教練李志堅表示：「疫情下，仍有很多不確定性，仍有相當多賽事，足總取消這兩項未始的賽是可以理解，亦無可厚非。」他苦笑謂，取消此兩賽，獎盃可多留東方多一季。

理文主教練陳曉明對此深感可惜：「球隊上季在銀牌得亞軍，今季在此賽抽籤形勢不俗，當然希望今季可以捲土重來，但明白足總為何要作出這個無可奈何的決定。以聯賽決定來年亞洲球會賽資格是公平，始終聯賽是有最有代表性及核心賽事。」他表示，如餘下賽季按足總計劃進行，應可在六月底前完成，但聯賽何時復賽仍有待政府通知。足總爭取初六(17日)復賽。

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