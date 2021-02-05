英超賽會宣佈，將原本12月尾受武漢肺炎疫情影響而改期的曼城作客愛華頓一戰，重新安排在今月17日進行。對主隊愛華頓而言絕對不是一個好決定，皆因他們3天後就要強撼利物浦，在晏菲路上演默郡打吡。

愛華頓去年年尾主場對曼城一戰，因對手陣中爆疫，賽事無奈要改期，而英超賽會在頻密賽程下終於定出這場補賽的日期為今月17日，即兩個星期後當地時間的周三晚上8時15分。對曼城和愛華頓而言，都絕對不是一個理想的安排。

曼城在這場比賽前後的兩個周末，分別要與北倫敦雙雄硬撼，在13日要主場惡鬥摩連奴的熱刺，然後在對陣完愛華頓後，21日就要造訪阿仙奴的阿聯酋球場。至於愛華頓會在迎擊曼城前3日，主場對降班區的富咸，而在20日就要造訪利物浦踢打吡戰，也就是說他們要在4天內硬碰兩支爭標球隊。

1個多月前，當愛華頓得知比賽被迫取消，曾發聲明埋怨球隊已經就這場比賽準備就緒，及後又要求曼城要上繳詳細報告，解釋他們要求延期的理由及隊內爆疫情況有多嚴重，而如今賽會的安排對他們絕對沒有好處，不排除球會高層以至領隊安察洛堤，都會乘機炮轟賽會。

另兩場之前也因爆疫要延期的比賽，也同樣定出補賽日期，當中般尼主場對富咸一仗，與愛華頓對曼城一戰一樣安排在17日上演，而1月為遷就英足盃而改期的列斯聯主場對修咸頓一仗，則定在今月23日進行。

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