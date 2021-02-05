車路士周四與熱刺交鋒，是新帥杜曹上任後暫時所面對的最強挑戰。這位賽前被摩連奴揶揄過去帶領巴黎聖日耳門（PSG）奪得法甲沒有甚麼了不起的主帥，今場在戰術部署上完勝這位牙擦對手，帶領客軍車路士以1:0小勝，而且帶隊踢了3場比賽，竟然1球未失，復用3中堅陣式暫時為止算是成功。

首次領軍悶和狼隊0:0後，杜曹的車路士之後分別以2:0輕取般尼，以及今戰以1:0勝出倫敦打吡，3仗共搶得7分，帶領車路士重返正軌挑戰前4。而且在這3場比賽，球隊保持零失球，也令杜曹成為摩連奴後唯一一位首次上「車」可在頭3仗皆保持3場不失的主帥。摩連奴在2004年8月第一次出任車路士主帥時，就是去到第4場聯賽對修咸頓才失球，加上杜曹追平這項紀錄，正是在這位前主帥身上取得，也有點諷刺意味。

杜曹今場在戰術上也凌駕摩佬，一開賽就不斷透過前場緊迫，令熱刺無法將皮球傳過半場，對手防線不斷受壓便縮，而車仔也一直沒有放棄這種主動及機動的踢法，赫臣奧杜爾及美臣蒙特不斷跑動帶來甚大竄擾力，隨後就博到艾歷迪亞一次致命的犯規，靠一球12碼來奠定勝局。

另外，車仔的3中堅配置也在今場非常穩健，每當熱刺發動反擊，列斯占士與馬高斯阿朗素也能及時回防，令熱刺由3-4-3轉變為5-2-3或5-4-1，即使後來堤亞高施華傷出，由安達斯基斯坦臣入替，也沒有出現太多混亂的情況。當然，熱刺缺少哈利卡尼是關鍵，其他前線球員幾乎都無法與孫興民好好配合，但限制到熱刺全場得7射門2中框，整體而言已非常成功。

杜曹賽後就高度讚揚一班戰將踢得很「英勇」：「我高興的地方不只是戰術得宜，而是我們的球員給了100%的力量和強度，沒有失去信心、信念和勇氣，一直向前壓迫，全場都不被動，製造出很多一對一的機會，讓他們後防沒有太多選擇可做。這是英勇的表現，值得獲勝。」不過，他隨後也指出球隊可改善的地方：「在下半場，我們的確有點走樣，而且我們需要有多一點殺手觸覺以及在禁區內要更侵略性一點，但無論如何這都是一場重大的勝仗。」

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