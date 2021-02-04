周中重心摩納哥「大」順利命中，今次繼續專攻法甲；法甲入球「大」盤王當然首推摩納哥，不過里昂都一樣有前冇後，三叉戟都有雙位數入波，星期六主場對住唔識守嘅斯特拉斯堡，唔使問繼續「大」啦。

之前已經講過法甲今季平均入波增至2.74個，周中加開快車，難免影響體力，10場波「大」「細」各佔一半（以[2.5球]計），勉強收貨啦。周末繼續聯賽，識揀就梗係揀主場出擊嘅里昂。里昂主場已經入咗24球，僅次於巴黎聖日耳門（PSG）同摩納哥，11場當中，只有3場單場攻入2球或以下，其餘8場都入3球或上，即係話里昂好多時一場波順開，入波就連珠炮發。里昂攻力都好平均，迪比、卡迪韋尼、托高伊甘比前鋒三叉戟，咁啱都各入10球，而且後防又冇上季咁穩陣，特別係主場，都只係得三場冇失波，既然入得又失得，就當然揀「大」。

斯特拉斯堡位於中下游，都有搶分壓力，不過近況都幾麻麻，近3輪只得2分，今季作客強隊都慣咗過足癮輸，包括吞PSG四蛋，輸畀摩納哥2:3等，首循環對里昂又輸2:3，呢場都唔會「細」啦。

摩納哥都算係近期愛隊，不過下周日作客榜尾嘅尼姆就唔貼「大」，始終尼姆上仗先吞PSG三蛋，呢場實泊大巴；海外莊家開到摩納哥客W只得1.43，要讓到一球，都幾盡吓，摩納哥6場作客勝仗有5場只係小勝1球，敲吓「讓球主客和」「和局」都唔錯。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏

1. 里昂今季11場主場聯賽，有8場總入球達3球或以上，開「大」比率達73%。

2. 費倫天拿自上年11月不敵賓尼雲圖後，已經連續六場主場不敗，當中取得2勝4和。