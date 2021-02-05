周四葡超勁旅波圖作客與比蘭倫斯戰成0:0，不過比賽尾段發生了一宗恐怖意外，波圖後衞拿奴與對方出迎的門將時相撞在一起，前者在碰撞後立即失去意識倒在地上，比賽更因此一度中止15分鐘。就連有「殺人王」之稱的比比，看見這個場面亦一度要流下男兒淚，要用球衣遮蓋雙眼。

事件發生在比賽的85分鐘，由於波圖遲遲無法打破僵局，因此就連司職右閘的拿奴也走到前場協助進攻，這位26歲後衞準備在禁區內跳起接應隊友的傳球時，對方門將加利斯約克亦打算出迎，並且用雙拳化解這次攻勢，不過就與跳起的拿奴相撞，後者倒地後亦失去知覺。兩軍場上的球員立即叫停比賽，並且呼叫救護車駛入球場內。兩隊球員以及球證看見拿奴倒在地上也顯得非常憂心，比比更一度流下男兒淚，要由其他球員安慰，賽後比比表示：「我希望我們的同意拿奴可以盡快康復，救護車上的醫生已經告訴我他很好，而且恢復了意識。」

幸運的是拿奴被排除了是頸部受傷，確定沒有生命危險後，就戴上頸托並且送上救護車，前往附近的醫院接受治療。隨後波圖在Twitter上談及拿奴参傷勢：「拿奴出現腦震盪以及脊髓受傷，而且出現失憶的情況。不過目前情況穩定，而且已經恢復意識。」

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