連格（圖右）曾經被視為英格蘭新星，球迷對他期望甚大。可惜，他在曼聯表現越來越差，近期更連出場的機會都沒有，加上球隊不斷加入有潛質和實力的球員，大家都知道，他的離開不遠矣。儘管有競爭才有進步，但此刻對連格來說這句說話不再成立，因為他和球隊之間已互相失去信心。

然後，他成功轉會到韋斯咸，首仗更助球隊取勝，交出2個入球及9成以上的傳球成功率，當然亦成為比賽的最佳球員。這又引起大家討論，是蘇斯克查不懂用他，還是莫耶斯激活了他？讓筆者想起以前做領隊或教練的一些經歷，例如是為甚麼有球員一直沒有表現？為甚麼有些球員來到麾下即有耳目一新的感覺？

這其實是有很多因素的，並不一定是領隊或教練的問題或功勞。例如是球員自身的想法，可以想像，當連格在球隊的表現受各方質疑，更逐漸失去正選機會，失去球迷支持時，他會慢慢失去對球會的歸屬感，要重拾積極，並不容易。亦例如是外界影響的因素，經理人的慫恿在職業足球是非常普遍，每次轉會都會有轉會費，而且經理人甚至會以說話令球員覺得失去球隊的信任，萌生離隊念頭。又或是韋斯咸對他的隆重其事，讓連格感到再受鎂光燈重視，在球場上以努力作回報這個重生機會。

而事實上，連格一直都是連格，他在韋斯咸的表現與以往比並非超水準，只是他比在曼聯更賣力而已。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報