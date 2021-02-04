周五西甲再有護級大戰上演，尾3艾拉維斯主場迎戰16位的華拉度列，賽前雙方其實只差一分，名副其實是「六分波」的搶分大戰。不過，客軍上仗主場鬥包尾隊侯爾斯卡都要輸1:3，後防「穿窿」近4場每場失2球或以上，加上往績上主隊較為佔優，首循環艾軍就曾作客淨勝兩球，現時搶分心切有力再破對手，艾拉維斯今場讓平/半可捧上盤。（球賽編號：星期五22；now632台明日4:00am直播）

艾拉維斯自踏入2021後聯賽雖未嘗一勝，但觀乎他們對上三場主場的對手，分別是馬德里體育會、西維爾及皇家馬德里等前列分子，雖敗不辱之餘三場都能破蛋，上仗更作客0:0守和基達菲，搶到新帥艾比拿度的第一分，今仗回歸主場面對同級球隊華拉度列，是時候為主帥首敲勝鼓。

雖然今仗艾軍仍有巴西守將洛迪高伊利缺陣，但今季已攻入三球的中場艾加文迪斯完成停賽復出，加上他們在冬窗剛從曼聯借得烏拉圭新星法根度柏利斯查，今仗有望「地標」出戰，支援前英超射手祖斯盧辛馬田攻堅。

反觀華拉度列續有查維山齊士、魯爾卡尼路等多名球員缺陣之外，該隊上仗主場鬥西甲最弱的侯爾斯卡照輸1:3，近2場賽事防線失足7球，防線不穩令搶分能力大為降低，球隊狀態士氣低沉，加上該隊上季作客此地曾輸三球，首循環亦要吞兩蛋，今仗難擋要為新帥告首捷的主隊，艾拉維斯讓半/平照捧上盤。

文：尊嘉