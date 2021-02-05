康文署管轄的康文設施經常被批評，當中足球場的設計不合規格之餘，又亂劃界線，而前港足隊長陳偉豪今晚在社交平台貼上一張新建成5人足球場的相片，此5人場也實在令球迷及市民大開眼界，因為球場明顯較正常5人場細小，第二罰球點竟然要放在中圈線內，難怪惹來網民熱烈討論。

足總近年響應亞洲足協稱力推5人足球，希望藉5人足球推動11人足球發展，不過，負責興建社區球場的康文署似乎未有汲取被波友及市民狂批頻建畸形球場，亂劃球場界線，出現完全不合比例球場的教訓，早前九龍城又出現縮水略形5人場。

陳偉豪貼文指：「喺香港如果你太過上心去搞足球，其實真係會嘔血㗎。你整個球場出嚟究竟係純粹為找數？定係，找數之餘亦希望可以推動到足球發展？呢個五人場搵小學生去踢都嫌佢細啦，個點頭(第二罰球點)位置喺個中圈入邊呀，大佬，簡直係世界級設計，就算畀市民用都可以標準少少㗎嘛。」

偉豪之後接受查詢時表示，相片是前隊友黃耀富傳來，而黃指有個新建的5人足球場好搞笑，他說：「我一睇，唔好玩啦，個場細到我個仔踢都嫌細。」此貼文一出，即時有不少回應，有網民指，出現類似縮水5人場原來不止這個，長沙灣也有類似不合規格及比例的場地，而著名體育評述員李德能也留言，指此場是從圍板5人場改建，但明顯不合比例，不知怎用下，變成雙重浪費。

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