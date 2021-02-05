周四NBA常規賽勇士作客近況低迷的小馬，季前由太陽來投的「新仔」奧比（Kelly Oubre Jr.）今場打出生涯代表作，他轟下40分創職業生涯得分新高，要知道勇士今場因傷患關係，沒有一位傳統中鋒上陣，結果奧比仍帶領勇士以147:116狂勝小馬，贈對方近8場第7敗。

25歲的奧比今季來到勇士後成為隊內的常規主力，不過其表現欠穩場均只有12分，不時受到球迷批評。今場他就一洗烏名，更打出生涯代表之作，他首三節已經砍下32分，比他加盟勇士後首四場常規賽一共攻入的31分還要多。面對上場才剛結束六連敗的小馬，勇士大部分時間與對手勢均力敵，分差維持在單位數內。不過奧比第三節個人包攬10分，協助勇士拉開比數。末節開段，「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）和祖蒙特格連（Draymond Green）等球星回到後備席休息，留在場上的奧比繼續作戰，帶領勇士打出一波17:7攻勢，將領先幅度擴大至27分，順利大勝一場。

奧比今場21投14中，包括投望今季單場新高的7記三分，共拿下40分8籃板和2助攻，刷新職業生涯及今季得分新高，也是勇士隊史上首位不是名作居里或K湯遜的球員，獲得40分、7個三分帶領勇士獲勝的球員。對於奧比表現大勇，賽後不少球迷在社交媒體表示要「排隊跟奧比道歉」，亦有人慫恿其他球迷在明星賽投他一票。勇士今場有新秀中鋒占士韋士文（James Wiseman）因傷缺陣，也有兩位內線球只休戰，由格連頂替任中鋒，勇士整個陣容沒有球員身高高過6呎7吋，但仍在禁區以54:36得分壓制小馬，整場攻入147分成為勇士今季單場得分最高，同是小馬今季單場失分最多。小馬已吞下近8場第7敗，賽後成績得9勝14負，排名滑落西岸14位。

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