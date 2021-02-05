車路士周四英超作客以1:0擊敗熱刺，雖然藍軍今仗能夠全取3分，但可惜贏波折將。巴西中場堤亞高施華於上半場拉傷腿筋，被換離場時一拐一拐的。車仔新帥杜曹賽後表示，施華大腿紮上了厚厚繃帶，情況令人擔心，但要再作進一步檢查才得悉其傷勢如何。

36歲的堤亞高施華是前領隊林柏特的愛將之一，杜曹接手上任後，依然不影響其正選席位，他今季英超上陣17場全部正選，取得2個入球。可是，他今仗於上半場36分鐘解圍時拉到大腿筋，他即時面露痛苦表情，要提早由安達斯基斯坦臣入替。杜曹賽後形容，這位36歲的巴西老將傷勢頗令人擔心，他說：「我看到堤亞高的大腿肌肉包紮了厚厚的繃帶，我們要再視乎情況如何，但現時他的傷勢頗令人擔憂的，因他傷及了肌肉。」

施華離場前，比場上任何一位球員的傳球次數都要多，他同時緊守着車仔的防線，令熱刺完全找不到進攻機會。施華的傷勢仍要待接受進一步檢查，但杜曹不希望對方錯過接下來的關鍵月份，藍軍在不足三周內便要於歐聯16強首回合面對西甲榜首馬體里體育會，本月稍後時間亦要在英超硬撼曼聯。隊內現時已有後衞葛特蘇馬休戰，再有施華長唞的話，將加深車仔的後防問題。

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